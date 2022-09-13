«الأعلى للإعلام»: تحويل فروق زيادة بدل الصحفيين.. والنقابة: الصرف الخميس

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تحويل فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين العاملين في الجرائد الخاصة والحزبية، غدًا الأربعاء، إلى نقابة الصحفيين.

بدل تدريب الصحفيين

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنَّه سيجرى تحويل 7 ملايين و540 ألف جنيه، إلى النقابة لصرف فروق البدل عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، بعد زيادته من 2520 جنيهًا إلى 3 آلاف جنيه.

نقابة الصحفيين

من جهته، صرح حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين، بأنَّ موعد صرف فروق بدل التدريب بالصحف الحزبية والخاصة بعد غد الخميس بأثر رجعي من شهر يوليو، وذلك بعد تحويل المبلغ المخصص غدًا الأربعاء، مبينًا أنَّها لم تصل حتى الآن من حساب المجلس الأعلى للإعلام.