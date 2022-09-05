نقيب الصحفيين: صرف زيادة بدل التكنولوجيا بأثر رجعي خلال ساعات

صرح ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأنه تطبيقًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التشاور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بنسبة 19.05% على القيمة الشهرية الحالية لبدل التدريب والتكنولوجيا لكل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين ودون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، قرر وزير المالية تحويل فارق زيادة البدل عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر خلال ساعات، لكي يتم صرفها مع بدل شهر سبتمبر، على أن يتم تحويل البدل بقيمته الجديدة بانتظام كالعادة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

صرف زيادة بدل الصحفيين

وأعرب نقيب الصحفيين مرة أخرى، باسم جموع الصحفيين المصريين والعاملين بالمؤسسات القومية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قراره، وللدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة على استجابتهم وتنفيذ الزيادة.

اقتراح بنسبة زيادة معقولة للمعاشات

وفي بيان له، طمأن ضياء رشوان من جديد الزميلات والزملاء الكرام بجدول المعاشات بالنقابة، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل، اقتراحًا بنسبة زيادة معقولة لمعاشات النقابة، التي تتطلب موافقة المجلس نظرًا لتحمل النقابة ما يقرب من 75% من ميزانية المعاشات.