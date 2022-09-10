«الصحفيين» تعلن تكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه عام 2021

أعلنت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، أنه تقرر تكريم الزملاء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2021 خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لهذا العام.

حملة الماجستير والدكتوراه

وأوضحت النجار في بيان لها اليوم أنه على الزملاء أعضاء نقابة الصحفيين الحاصلين على الدرجات العلمية تقديم صورة من أصل المؤهل بعد الاطلاع على الأصل.

وكانت لجنة مسابقة الصحافة المصرية قد أعلنت فتح باب التقديم للمسابقة خلال الفترة من السبت 5 إلى السبت 24 سبتمبر الجاري، لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن العام الماضى 2021، ومن المقرر إقامة احتفالية كبرى بمسرح النقابة لتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة.

مسابقة الصحافة المصرية

وفي وقت سابق، أوضحت دعاء النجار أنَّ الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين لمسابقة الصحافة المصرية تسلم بمقر النقابة، فيما تشمل المسابقة 12 فرعاً في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعاً في مسابقة الجوائز الخاصة وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكتروني.