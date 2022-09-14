إيمي واينهاس.. أصغر فنانة عرفت العالمية وغرقت في الإدمان حتى الموت

تعد إيمي واينهاوس، إحدى أبرز نجمات العالم، اللاتي حققن شهرة واسعة في مجال الغناء، وأكثرهن حصدًا للجوائز، من بينها جائزة جرامي التي اقتنصتها 5 مرات في ليلة واحدة وفي نفس الحفل، وفي ظل نجاحاتها وشهرتها الواسعة، تتعرض لكثير من الأزمات في حياتها، التي تجعلها تغادر الحياة قبل أن تكمل عامها الـ27 يوم 23 يوليو عام 2011.

38 عامًا تمر على ميلاد إيمي واينهاوس، باعتبارها من مواليد 14 سبتمبر عام 1983، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن إحدى أيقونات الفن، حسب موقع IMDB، وذلك من خلال السطور التالية:

عشقت الموسيقى في صغرها

- إيمي واينهاوس من مواليد ساوثجيت، لندن، إنجلترا.

- والدها كان يعمل سائق أجرة، وأمها صيدلانية.

- عائلتها كانت عاشقة للمسرح والموسيقى، الأمر الذي جعل إيمي تقع في غرام موسيقى الجاز.

- في سن الـ14 بدأت تدرس في مدرسة سيلفيا يونغ المسرحية في ماريليبون، لندن.

- طردت من المدرسة بسبب تصرفات غريبة لها منها تغطية جسدها بعدد كبير من الوشوم «التاتو».

- سلكت طريق الفن وهى في سن السادسة عشر، بعدما عرض صديق لها شريط تجريبي على أحد شركات الإنتاج المعنية بالموسيقى.

بعد الشهرة دخلت في دوامة الإدمان والتعاطي

- سجلت ألبومها الأول موسيقى الجاز بعنوان فرانك عام 2003، وحقق نجاحًا كبيرًا، وترشحت من خلاله لعدد من الجوائز.

- عانت لفترة بسبب اضطرابات الشخصية بعد انفصال والديها.

- دخلت في دوامة الإدمان وتعاطي المخدرات والكحوليات.

- عام 2008 دخلت المستشفى بسبب مرض رئوي خطير بسبب التعاطي.

- حذرها الأطباء من الإدمان، وأنها على وشك التعايش من خلال أجهزة الأكسجين.

- حقق أخر ألبوماتها Bak to black نجاحًا مدويًا.

- فازت بسبب هذا الألبوم بـ 5 جوائز غرامي.

- احتلت أغنية Rehab المرتبة التاسعة في قوائم البوب ​​الأمريكية.

صاحبة أشهر إطلالة على مستوى العالم

- تسريحة شعرها الأسود المميزة جعلتها صاحبة أسلوب خاص، فضلًا عن طريقة المكياج الخاص بعينيها.

- تميزت بأدائها الرائع في موسيقى الجاز والبوب.

- عانت مع زوجها بليك فيلدر سيفيل بسبب إدمانهما.

- تزوجا عام 2007 وانفصلا عام 2009 بعد اتهامه في قضايا اغتصاب.

توفيت قبل أن تكمل عامها الـ27 بسبب الكحول

- هاجمتها بعض الصحف والنقاد بسبب عدم اتزانها على المسرح في بعض حفلاتها بسبب التعاطي الزائد، ونصحها وعدد من أصدقاءها بضرورة تغيير سلوكها.

- دخلت في مشاكل مع الشرطة بسبب حيازتها للمخدرات.

- توفيت عام 2011 عن عمر 27 عامًا داخل منزلها في لندن إثر تسمم كحولي وبعد معاناة طويلة مع الإدمان.