غرق طالب في ترعة بقرية «الغابات» بكفر الشيخ

لقي طالب مصرعه إثر غرقه في ترعة قرية «الغابات» التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرياض المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

الأهالي ينتشلون الجثمان

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطاراً يفيد وصول «م.ج» 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ويُقيم قرية الغابات، دائرة مركز الرياض، إلى المركز الطبي بالرياض جثة هامدة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين أنه أثناء استحمام الطالب المتوفى بالترعة المتاخمة للمنزل تعرض للغرق نظراً لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي.

تقرير «الصحة»: اسفكسيا الغرق سبب الوفاة.. ولا شبهة جنائية

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفي، أكد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.