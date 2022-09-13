جامعة طنطا تشارك في تدريب حول آليات تأهيل ذوي الهمم ودمجهم في أمريكا

شارك الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعلم والطلاب، والدكتور محمد زين مدير مركز ذوي الهمم والإعاقة بكلية الآداب، في التدريب الذي نظمته هيئة الإميديست في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والهيئة، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإنشاء مركز لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعة.

وذكر «حسين»، أن التدريب يستهدف تطوير وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمراكز فيما يتعلق بالتعامل مع ذوي الهمم، وتطوير الخدمات التعليمية بما يسهم في تحقيق دمج فعال والحصول على خدمات تعليمية مميزة، لافتا إلى أن التدريب شمل العديد من ورش العمل والدورات التدريبية على مدار 4 أيام.

ورش عمل وتبادل الخبرات

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن التدريب شمل عرضا تاريخيا عن حقوق ذوي الهمم، وورشة عمل توضيحية للتدريب على تأهيل ذوي الهمم وتيسير الانتقالات، ونظرة عامة عن الخدمات الداعمة، وإجراءات وسياسات التسكين، وأيضاً تأهيل المباني لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة (مباني صديقة لذوى الهمم)، إضافةً إلى زيادة وعي كل الفئات المُقدمة للخدمات الجامعية عن احتياجاتهم.

واشار إلى أهمية تبادل الخبرات المعرفية والتطبيقية، من خلال عقد حلقات نقاشية عن تطوير المناهج وتصميم البرامج الأكاديمية بمعايير قياسية عالمية ملائمة، وتوفير خدمات الوسائط التي يمكن الوصول إليها من قبل الطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، وخدمات وسائط متاحة مع استخدام التكنولوجيا في التدريس والتعليم والحياة اليومية.

15 جامعة مصرية تشارك في التدريب

يذكر أن جامعة طنطا قدمت ملفاً كاملاً خاصا بذوي الهمم، وتم اختيارها ضمن 15 جامعة على مستوى الجمهورية من قبل هيئة إمديست، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإنشاء المركز بهدف خدمة الطلاب ذوي الهمم.

وسيقام المركز بخبرات أمريكية في تدريب العاملين على كيفية التعامل وتأهيل الطلاب ذوي الهمم، وتسهيل استكمال دراستهم بدون عقبات، ودمجهم في المجتمع بصفة عامة.