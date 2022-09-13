لأول مرة في مصر.. جامعة أسيوط تكتشف مواهب الطلاب ذوي الهمم  

عقدت جامعة أسيوط، مجموعة من الأنشطة التدريبية والطلابية واللقاءات بمركز رعاية طلاب ذوي الهمم بالجامعة، لاكتشاف مواهب الطلاب في مختلف المجالات، والذي يعد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

إنشاء أول مركز على مستوى الجامعات المصرية

وأوضح الدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز أنهم ينفذون عددًا من الأنشطة التدريبية في مجالات متعددة مثل الأنشطة الطلابية والممتدة طوال العام الجامعي، وكذلك خلال الفترات الصيفية، وذلك لاكتشاف وتنمية وصقل مهارات الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات والتي تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية لخدمة الطلاب من ذوي الهمم، وهو تجربة تكوين أول مركز فني على مستوى الجامعات المصرية، معني باكتشاف الموهوبين في مجالات الغناء الفردي والجماعي وعزف الموسيقى، والإنشاد الديني، ونشاط المركز في تكوين مركز رياضي يهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية لتنس الطاولة، وكرة الجرس، وفي المجال الاجتماعي، الشطرنج، وتعليم أساسيات الكشافة والجوالة.

حل مشاكل طلاب ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أنه تفقد عدد من الأنشطة التدريبية بمركز رعاية طلاب ذوي الهمم إلى جانب عقده عدد من اللقاءات مع مجموعة من طلاب المركز، حيث استمع إلى أهم المشاكل والعقبات التي تواجههم من اَجل العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وتواصله مع إدارة كلية التربية النوعية لحل مشكلة التحاق بعض طلاب ذوى الإعاقة السمعية في الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي و الذين واجهوا مشكلة في تأخير قيدهم العام الماضي.

الجامعة حريصة على دعم الطلاب ذوي الإعاقة

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، في بيان له، بمركز رعاية الطلاب من ذوى الهمم وأنشطته المتنوعة وما يقدمه من خدمات تعليمية وخدمية واجتماعية متنوعة لخدمة أبناء الجامعة، والذي يأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم والعمل على دمجهم مع باقي أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية، وكذلك إنخراطهم ومشاركتهم في مختلف الأنشطة الطلابية وهو ما يأتي تأكيدًا على المبادرة التي أطلقتها الجامعة خلال السنوات السابقة ولإعلانها جامعة صديقة للطلاب من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن مركز رعاية الطلاب من ذوي الهمم يعد من التجارب الرائدة والفريدة التي تبنتها الجامعة والتي تهدف إلى خدمة أبنائها الطلاب من ذوى الهمم.