شواطئ الإسكندرية تستقبل ذوي الهمم والجمعيات الخيرية بالهدايا والوجبات

تنافست شواطئ الإسكندرية، اليوم، في استقبال رواد الجمعيات الخيرية من جميع المحافظات، إذ استقبل شاطئ المندرة، جمعية «رسالة للمكفوفين بكفر الزيات محافظة الغربية»، كما استقبل مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة من «نادي الشباب والرياضة بالزاوية الحمراء» بالقاهرة.

واستقبل شاطئ المندرة، عدد 80 طفلا وطفلة من أيتام جميعية «أغصان الكرمة» من المنيا، وأيضا 60 طفلا يتيما من «جمعية شباب غرب لتنمية المجتمع» بالإسكندرية.

حملة توعية للحفاظ على الثروة السمكية

ونفذ مجموعة من مؤسسة شباب 2030 للتنمية، حملة توعوية ضمن برنامج مصر بتتكلم أخضر، وكانت الحملة عن توعية رواد الشواطئ والمصطافين بالنظافة العامة، وعدم إلقاء المخلفات فى مياه البحر أو على الشاطئ، موضحين مدى خطورتها على الثروة السمكية والإخلال بالشكل العام للشواطئ.

استقبال الجمعيات الخيرية والعمل الإنساني

وبحسب بيان مديرية السياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشواطئ في انتظار جميع الجمعيات الخيرية والمستشفيات من ذوي الهمم والمكفوفين، وجمعيات أطفال بلا مأوى وجميع جمعيات العمل الإنساني، وذلك بتوجيهات اللواء محمد الشريف.

وقدمت جمعية أهل مصر، الوجبات والهداية والمشروبات والمساعدة في استقبال المصطافين، وظهرت فرحة رواد الجمعيات بشاطئ المندرة والسرايا، بالاستعدادات والتجهيزات لاستقبالهم والمساعدات التي توافرت لهم.