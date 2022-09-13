السجن المشدد 15 عاما لعاطل قتل صديقة أثناء العبث بسلاح ناري في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل صديقه عن طريق الخطأ، أثناء العبث بسلاح ناري «فرد خرطوش» بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس محكمة جنايات شبرا، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

المتهم أطلق النار على صديقه بالخطأ

وذكرت التحقيقات في الواقعة، أن «المتهم "أحمد م ر"، 28 سنة، عاطل، قتل المجني عليه "ع أ س"، 27 سنة، عن طريق الخطأ، وذلك حال عبث المتهم بسلاح ناري "فرد خرطوش"، حيث خرجت طلقة واستقرت بصدر المجني عليه، ما أسفر عن مصرعه على الفور».

وأدلى المتهم باعترافات أمام هيئة المحكمة، موضحا أنه لم يكن يقصد قتل صديقه، وأن الحادث تم عن طريق الخطأ، أثناء عبثه بالسلاح الناري.

تفاصيل مصرع شخص علي يد صديقه في شبرا الخيمة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وعقب إجراء التحريات أمكن التوصل لمرتكب الواقعة، وتبين أنه صديقه وحال تواجدهما معا وأثناء قيام الأخير بالعبث بالسلاح الناري، خرج منه عيار ناري استقر في صدر المجني عليه، وأسفر عن وفاته على الفور.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.