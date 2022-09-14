«عايز مخدرات».. مأساة أب أصيب بعدة طعنات على يد نجله المدمن بالإسماعيلية

فوق فراش بأحد مستشفيات الإسماعيلية، يرقد الأب الذي أصابته حالة من الصدمة والذهول، ألم قلبه أقوى من ألم إصابته بسلاح أبيض «مقص»، جلس يستعيد شريط حياته برفقة نجله الذي تسبب بإصابته، بعدما هجم الأخير عليه بـ«مقص» وسدد له عدة طعنات متفرقة بالجسد، جعلته يسقط غارقا وسط دمائه.

طريق الإدمان دمر حياة الشاب

طريق لا رجعة منه، يودي بحياة من يسلكه، هذا ما فعله الشاب العشريني سلك طريق الإدمان على المواد المخدرة، أذهبت عقله تماما وسيطرت عليه، دفعته لارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تناولها، استهلك ماله في شرائها، ظل يدور حول نفسه يفكر في الحصول على المال لشراء المواد المخدرة.

طعن الأب بسلاح أبيض بسبب المخدرات

راودته فكرة الاستعانة بوالده، لكن محاولاته باءت بالفشل ورفض الأب أن يعطيه المال الذي من وجهة نظره هو دمار لصحته، وفي يوم الواقعة أصيب الابن بوجع شديد في الرأس وهرول مسرعا لوالده حتى يعطيه المال، نشبت بينهما مشادة كلامية ومن ثم تطورت إلى مشاجرة، استهل على إثرها الابن سلاح أبيض «مقص» وسدد عدة طعنات لوالده، سقط على أثرها غارقا وسط دمائه.

رواية شهود العيان

روى شهود العيان أمام جهات التحقيق، أن الابن ليس بحالته الطبيعية بسبب إدمانه للمواد المخدرة، وبعد أن سدد الطعنات لوالده، تركه غارقا في دمائه يصارع الموت وحاول الفرار، لكن بعض الأهالي تمكنوا من الامساك به، وأبلغوا الشرطة على الفور، وتم القبض عليه.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي مفاده قيام شاب بطعن والده عدة طعنات متفرقة بالجسد، وذلك بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وتبين صحتها، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة الشروع في القتل، هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا كانت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، وذلك طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

الحالة النفسية لمرتكب الواقعة

بينما أوضح الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن المواد المخدرة المنتشرة في الفترة الأخيرة تتسبب بتلف خلايا المخ للإنسان، لذلك فإن الآثار النفسية للمتهم حال تعاطيه للمواد المخدرة فهي تعمل على فقدان الذاكرة، وتنمي السلوك العدواني لديه في أي موقف من المواقف.