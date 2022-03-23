إخلاء سبيل عادل شكل بكفالة ألف جنيه في اتهامه بحيازة سلاح أبيض ومخدرات

قرر قاضي التجديدات بمحكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 12، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل عادل محمود، وشهرته عادل شكل، بكفالة ألف جنيه، في اتهامه بحيازة سلاح أبيض وأقراص مخدرة في القضية رقم 862 لسنة 2022 جنح سيدي جابر.

ألف جنيه كفالة

واُتخذ القرار برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد السيد عبده، والمستشار عبدالكريم محمد فخري، والمستشار خالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي، وتضمن إخلاء سبيل عادل محمود، وشهرته عادل شكل، بكفالة ألف جنيه في اتهامه بحيازة سلاح أبيض وأقراص مخدرة في القضية رقم 862 لسنة 2022 جنح سيدي جابر.

القبض على عادل شكل في يناير الماضي

وتمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، من القبض على كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري عادل شكل، لحيازته سلاح أبيض بدون ترخيص ومواد مخدرة بمنطقة سيدي جابر في 18 يناير الماضي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطه أثناء تواجده، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض وأقراص مخدرة، وحُرر محضر وجار عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

من هو عادل شكل؟

الجدير بالذكر أن عادل شكل، عُرف خلال السنوات الماضية بكونه كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، قبل أن ينتقل مؤخرا إلى أداء أغاني المهرجانات وصناعة الفيديوهات الساخرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي شهدت تفاعلا كبيرا على تلك المواقع.