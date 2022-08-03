«التضامن»: سوهاج من أعلى المحافظات في نسب إدمان وتعاطي المخدرات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن إدمان وتعاطي السائقين للمواد المخدرة، أودى بحياة أسر كاملة بخلاف الخسائر المادية والبشرية، لافتة إلى أن نسب التعاطي بسوهاج 12%.

وأوضحت التضامن، في بيان اليوم الأربعاء، أن سوهاج من أعلى المحافظات التي سجلت نسب مرتفعة في الإدمان وتعاطي المخدرات، مشيرة إلى أن الصندوق يتعامل بالمنهج الوقائي من إدمان وتعاطي المواد المخدرة، سواء فى المدارس أو الجامعات أو مراكز الشباب ومختلف المراكز، كما يتم توعية الأمهات والأسر بشكل عام لرصد مظاهر الإدمان.

إنشاء مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات « سوهاج - أسوان » لإنشاء مراكز جديدة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظتي سوهاج وأسوان وتوفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء هذه المحافظات وكذلك المحافظات المجاورة.

إطلاق مبادرة «قرية بلا إدمان»

وأوضحت الوزارة، أنه تم إطلاق مبادرة «قرية بلا إدمان» بقرى حياة كريمة، للتوعية بأضرار المخدرات، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، واختيار أكثر من سفير لمكافحة وعلاج الإدمان، مثل محمد صلاح وغيره من الرموز التي يقتدي بها الشباب، لافتة إلى أن آخر العام سيكون هناك 33 مركز لعلاج الإدمان والتعافي.