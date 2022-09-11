رئيس الوزراء: تطوير خليج نعمة والممشى السياحي في شرم الشيخ

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop 27، الذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم، سيكون وجهة حضارية للتسويق مصر للعالم.

تطوير الممشى السياحي بشرم الشيخ

وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية له منذ قليل، أنّ هناك أعمال تطوير هائلة في الممشى السياحي بشرم الشيخ، ومنطقة خليج نعمة التي سيتواجد فيها 6 كيلو مترات من أماكن سير المشاه، وبرجولات، ومحلات لتقديم المشروبات، والأطعمة ومنتجات مصرية مميزة، وأماكن للفرق المصرية على مدار المؤتمر.

وأوضح أنّه سيتم إتاحة منظومة الدراجات التشاركية في مدينة شرم الشيخ ليستطيع المواطن أو السائح أخذ دراجته في مسارات محددة، مع إمكانية الدفع بـ«الكروت»، ليستطيع كل مواطن أن يتركها في أي مكان، لأن هناك منظومة تتبع لها.

محطات شحن السيارات

ولفت إلى أنّ هناك منظومة محطات شحن السيارات، بإجمالي 18 محطة شحن كهرباء بـ36 نقطة شاحن للسيارات الملاكي، مشيرا إلى أنّه سيكون هناك مئات السيارات الكهربائية خلال فترة انعقاد المؤتمر، تستخدم لتحركات المشاركين في فعالياته، و260 أتوبيست جديدت يعمل بالغاز أو الكهرباء، وهي منظومة بيئية تعمل بالسير والحركة، مشيرا إلى أنّ شرم الشيخ ستكون مدينة خضراء بالكامل.

وقال إنّه تفقد محطات المياه والصرف الصحي، وبحيرات الأكسدة، والتي كان يتم الصرف الصحي المعالج عليها، وأصبحت مكان لهجرة الطيور، لنرى لأول مرة الطيور تقف في هذا المكان، وأنّه وجّه بضمان اعلى مستوى معالجة المياه لسلامة الطيور والبيئة لتكون مقصدا سياحيا.