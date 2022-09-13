«القومي للبحوث» يوجه باستنباط سلالات حيوانات قابلة للتكيف مع تغيرات المناخ

وجهت الدكتورة صفاء السروجي، رئيس قسم الطب البيئي والمهني بالمركز القومي للبحوث، الباحثين بإجراء أبحاث مكثفة لتطوير الاختبارات السريعة وتطوير عقاقير مضادة للفيروسات لاستخدامها في الإنسان والحيوان من خلال زيادة طيف الأدوية المضادة للفيروسات وانخفاض التكلفة والبحث عن مضادات جديدة للفيروسات.

دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الكائنات الحية

ووجهت بمحاولة إيجاد واستنباط سلالات من الحيوانات قابلة لتكيف مع التغيرات المناخية، ومقاومة للأمراض الفيروسية، وتتحمل التغيرات البيئة الحادثة عنه، مع زيادة ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على الكائنات الحية.

وشددت الدكتورة صفاء السروجي، على ضرورة تحفيز ودعم الاستمرار في الأبحاث العلمية، وتطبيقاتها في استخدامها المنتجات ومستخلصات النباتات الطبية، في مقاومة الأمراض الفيروسية.

دمج تقنية النانو في المواد الكيميائية النباتية

وأضافت، في توصيات المؤتمر الدولي الأول للطب البيئي والمهني والتغيرات المناخية، أنه يجب التوسع بتشخيص بدمج تقنيات النانو للتشخيص السريع للأمراض الفيروسية والكشف عن جزيئات الفيروس في عينات الإنسان أو الحيوانات المصابة عند مستوى تركيزات قليلة جدا، ودمج تقنية النانو في المواد الكيميائية النباتية والمنتجات الطبيعية لتحسين وتعزيز قابلية الذوبان والتوافر البيولوجي والسلامة الحيوية.

وشددت على تشجيع استخدام مطهرات النانو الخضراء ومبيدات الآفات ومبيدات القراد ومبيدات اليرقات ومبيدات الحشرات، لإدارة استراتيجية التدابير الصحية للسيطرة على المرض الفيروسي وزيادة وعي السكان المصريين، بأهمية الكشف المبكر والفحص المنتظم للحيوانات المصابة في المناطق عالية الخطورة.

أهمية الوعي بأولوية العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات

وأكدت على أهمية الوعي بأولوية العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات، للذين أظهرت بصمتهم الجينية انخفاض فرص أقل في تطور التليف الكبدي إلى سرطان الكبد، ما قد يوفر الكثير من التكلفة على الدولة، كما تعطي نظرة ثاقبة للمحددات الجينية لسرطان الكبد في المصريين، وتلقي الضوء على تحسن أنزيمات الكبد والألبومين بواسطة أنظمة الداز.