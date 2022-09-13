القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية.. «صور»

نظمت القوات المسلحة زيارة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة الموقف التدريبي وبرامج التأهيل المعدة لطلبة الدورة التدريبية الأولى لمأموري الضرائب المتعاقدين من الذكور والإناث، التي تقام بمقر الكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات.

بدأت مراسم الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطور الكلية الحربية ودورها المهم في تخريج أجيال كانت لها بصمة في التاريخ المصري عبر مختلف العصور، كما تناول مراحل إعداد وتأهيل الطلاب بالدورة التدريبية.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة على توفير أحدث الوسائل العلمية والتعليمية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بكل مسؤولياتهم على أكمل وجه.

أعقب ذلك عقد لقاء للدكتور محمـد معيط وزير المالية، مع طلبة الدورة التدريبية، طالبهم خلاله بضرورة الحفاظ على ما اكتسبوه من قيم نبيلة وأخلاق سامية خلال فترة تأهيلهم بالكلية الحربية، مؤكداً أن الشباب هم نواة المجتمع وسواعده للعبور لمستقبل أفضل، كما وجه الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة في تأهيل الطلاب وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة في كل الأماكن التي يشغلونها.

واختتمت الزيارة بتفقد وزير المالية، يرافقه اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، لمتحف ومجلس الكلية الحربية، وإهدائه درع الكلية الحربية، والتقاط بعض الصور التذكارية، حضر الزيارة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسؤولي وزارة المالية.