الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة لطفلة عمرها يومين لعلاج فتحة الأنف الخلفية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح جراحة لطفلة عمرها يومين باستخدام المنظار الضوئي لعلاج انسداد خلقي في فتحة الأنف الخلفية، وذلك بالتعاون بين مستشفى 30 يونيو و السلام التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد.

إصابة رضيعة بصعوبة في التنفس

وأوضحت الهيئة: «يعتبر هذا التدخل من التدخلات الكبرى والدقيقة لأنه بالقرب من قاع الجمجمة، حيث استقبلت غرفة الطوارئ المركزية بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بلاغ لحالة طفلة عمرها يومين تعاني من صعوبة بالتنفس، وعلى الفور تم إدخالها حضانة مستشفى 30 يونيو حيث كانت الطفلة تعاني من صعوبة بالتنفس، فيما تم التعامل معها على يد أطباء الأطفال المتميزين بحضانة المستشفى، وتوصيلها سريعًا على أجهزة الأكسجين المناسبة وأثناء الكشف على الطفلة ومتابعتها تبين انسداد أنفي على الناحيتين اليمنى واليسرى».

عمل أشعة مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية

وتابعت الهيئة : على الفور تم عمل أشعة مقطعية على الأنف والجيوب الأنفية للطفلة للتأكد من تشخيص الحالة، ووجود انسداد وهذا يعتبر عيب خلقي نادر يؤثر على التنفس والرضاعة بالنسبة للطفلة، وعليه تم تأمين مجرى التنفس بالفم حيث أنه المصدر الوحيد للتنفس بالنسبة للطفلة، فيما تم التنسيق لنقل الطفلة لقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد لإجراء جراحة عاجلة، وذلك تحت إشراف أخصائي الأطفال من مستشفى 30 يونيو، حتى استقبلها فريق على أعلى مستوى بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، وتمت العملية على الفور بفتح الانسداد الخلفي باستخدام المنظار الضوئي.

واستكملت الهيئة: بعد إجراء العملية للطفلة استعادت قدرتها على التنفس من الأنف، كما تحسنت قدرتها على الرضاعة الطبيعية، وقد تم إجراء العملية على يد الفريق الطبى المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى السلام بورسعيد، والذي ضم كلًا من الدكتور محمد النجار أخصائي أنف وأذن وجراحات ميكروسكوبية، والدكتور محمد سعد، والدكتور منى عبدالمعبود طبيب مقيم أنف وأذن، وبمشاركة الدكتور محمد فوزى فتح الله استشاري التخدير.