سداد أقساط دراجة بخارية يتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة 4 بالبدرشين

نشبت مشاجرة بين 6 أشخاص في البدرشين، بسبب الخلاف على دفع قسط دراجة بخارية، اشتراها تاجر أقمشة من مالك محل دراجات، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية البلاغ

ورد بلاغ لرئيس مباحث البدرشين، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإصابة 4 أشخاص من طرفي المشاجرة، فجرى إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة ضبط المتهمين وإجراء التحريات.

تحريات المباحث

كشفت تحريات رجال المباحث، التي أشرف عليها العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المشاجرة نشبت بين طرف أول صاحب محل دراجات بخارية، وميكانيكي دراجات، وطرف ثاني مكون من 4 أشخاص، بسبب عداد سداد تاجر أقمشة من الطرف الثاني، الأقساط المستحقة عليه للدراجه البخاريه الذي قام بشرائها من الأول صاحب محل الدراجات، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص.

ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

العقوبة تصل لـ10 سنوات

قال أشرف ناجي المحامي، إنه وفقًا لنص المادة 240 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا، نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، ويعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، في حال إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، على أن يضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.