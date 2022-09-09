بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بين 4 أشخاص داخل نادي التوفيقية في العجوزة

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص داخل نادي التوفيقية في العجوزة، نتيجة خلافات متعلقة بلهو الأطفال داخل النادي، وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد المتشاجرين، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين.

تشاجرهم نتيجة خلافات متعلقة بلهو الأطفال داخل النادي

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة داخل نادي التوفيقية، أُخطر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة نشبت بين محامٍ وزوج شقيقته، وبين موظف وصاحب شركة، مما أسفر عن إصابة الثاني، بجرح بالوجه. بمواجهة الطرفين اعترفوا بتشاجرهم نتيجة خلافات متعلقة بلهو الأطفال داخل النادي، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إخلاء سبيلهم.

الموقف القانوني

حول الموقف القانوني، يقول تامر الشايب، المحامي والخبير القانوني، إن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها (شفاؤها)، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيُحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتُكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.

وأضاف، في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 241 تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي، كما نصت المادة 244 من قانون العقوبات.