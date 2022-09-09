أول صورة من حفل زفاف الفنان إسلام جمال

يحتفل حاليا الفنان إسلام جمال بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في إحدى قاعات أحد الفنادق الكبرى بـ 6 أكتوبر، وبحضور مجموعة من نجوم الفن.

جمال قبل ساعة من الحفل كان قد قام بأخذ جلسة تصوير خاصة مع زوجته فى حديقة الفندق وهو ممسكا للمصحف الشريف.

آخر أعمال إسلام جمال

إسلام جمال كان قد شارك في المارثون الدرامي الرمضاني الماضي في مسلسلين وهما العائدون الذي ضم كوكبة من النجوم والفنانين وهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمد فراج، محمود عبد المغني، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وكان يعد الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة الذي عرض في دراما رمضان لعام 2021، أما العمل الثاني فكان مسلسل الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة وهو مسلسل راجعين يا هوى.

إسلام جمال يشارك في راجعين يا هوى والعائدون

المسلسل كان من بطولة خالد النبوي وهنا شيحة وصفاء الطوخي وهدى المفتي وأنوشكا ووفاء عامر ومن إخراج محمد سلامة وحقق نسبة مشاهدة عالية وقت عرضه.

إسلام جمال كانت لديه تجربة أخرى في مسلسلات القصص، حيث سبق وأن شارك في حكاية تاج راسنا بابا إحدى حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك بطولة صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داود، أحمد رفعت، كما كان له دور في حكاية طعم الدنيا، ضمن حكايات مسلسل إلا أنا وهي من إخراج أحمد حسن.