مصرع مزارع في مشاجرة بين أسرتين لخلافات الميراث بالغربية.. أزمة قلبية

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة، نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، بعد مشادة كلامية بين أسرتين من عائلة واحدة بقرية النصارية بمحافظة الغربية، بسبب خلافات سابقة بينهما على الميراث، ونُقل المزارع إلى مستشفى كفر الزيات العام، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذه.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية النصارية، بنشوب مشادة كلامية بين أسرتين من عائلة واحدة، بسبب خلافات سابقة بينهما على الميراث، ما أسفر عن وفاة شخص يدعى «ا.م»، 53 عاما، مزارع.

أزمة قلبية

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث كفرالزيات، إلى محل الواقعة، وتبين نشوب مشادة كلامية بين أسرتين من عائلة واحدة، بجانب الجيرة، بسبب خلافات سابقة على الميراث، ما أدى إلى وفاة مزارع بشكل مفاجئ، بعد أن سقط على الأرض في حالة إغماء، وتم نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، لإجراء الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم ضبط أطراف المشاجرة وإقتيادهما لديوان مركز شرطة كفر الزيات.

ندب الطب الشرعي

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.