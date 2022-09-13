وزيرا التعليم والتنمية المحلية يفتتحان أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة بالسويس

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة، وذلك بمدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بالسويس لتكون واحدة من أول البرامج التعليمية في مصر، بهدف توفير بيئة استثنائية في المدارس الحكومية بأفضل جودة لأبنائنا الطلاب، وتضم 18 فصلا دراسيًا.

توفير بيئة صحية في المدارس التجريبية

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن المشروع يأتي ضمن أهداف رؤية الدولة المصرية لعام 2030، لتوفير بيئة صحية في المدارس التجريبية بأفضل جودة للطلاب، ضمن مشروع مدارس مصر المتميزة، الذي شرعت في تنفيذه وزارة التربية والتعليم، برفقة عدد من الشركاء، إذ استُهلت أعماله بمدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بالسويس كنموذج أولي يجري تعميمه على 3243 مدرسة تجريبية في 1150 موقعًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن المشروع يسير على خطين متوازيين؛ أولهما بنيوي لتطوير الواجهات الخارجية والحمامات، والممرات، والأبواب، ونظام للطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة، كما تمت مراعاة الصحة النفسية للطلاب، بتشييد المرافق والمنشآت الآمنة والنظيفة، والاختيار الدقيق لألوان الجدران، ما ينعكس إيجابيا على الأداء التعليمي.

وتابع: «أما الخط الثاني، فهو رياضي، يتم من خلاله إضافة ملاعب لم تكن موجودة من قبل داخل المدارس، كملاعب لكرة القدم، وتنس، وبادل تنس، وملاعب متعددة الأغراض، وجيم خارجي، وتراكات للمشي، كل ذلك بغرض توفير بيئة تعليمية ورياضية آمنة وصحية في تلك المدارس».

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن يتم المساس بطلاب المدرسة الأساسيين، ولن يتم تحميلهم أي مصروفات إضافية.

تطوير المنظومة التعليمية

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وإنشاء المدارس الجديدة والمتطورة في مختلف المحافظات باعتبار أن التعليم هو أحد أعمدة الجمهورية الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذه المدراس تتميز أيضًا بأنها صديقة للبيئة، إذ تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، كما تتضمن العديد من الملاعب الرياضية واكتشاف وتنمية المواهب من الأطفال والنشء، مضيفًا أن وزارة التنمية المحلية تقدم كل الدعم اللازم والتنسيق مع المحافظات لتلك التجربة الجديدة من المدراس المتميزة حتى يجري الانتهاء من الأعداد المستهدفة.

وقال آمنة، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة مع المحافظين، الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشاد بمشروع مدارس مصر المتميزة الذي تم تدشين النموذج الأول له اليوم بمحافظة السويس عبر إحدى المدارس التجريبية الفرنسية، كنموذج أوّلي تسير على نهجه بقية المدارس الأخرى، لافتًا إلى أن هذا المشروع يجري استكماله، وإنشاء 3300 مدرسة على مستوى المحافظات، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز مهارات الطلاب ونقل المعرفة.

ورحب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالحضور، معربًا عن سعادته بإطلاق أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة من محافظة السويس.

ويعد مشروع مدارس مصر المتميزة لبنة في جدار تطوير التعليم المصر؛ للارتقاء بأبنائنا الذين يستحقون تعليمًا أفضل وبنية جسمانية وصحة نفسية ُتعينهم على التفوق.

وحضر الافتتاح الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وعدد من النواب وقيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.