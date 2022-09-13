أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد في المحافظات.. مستلزمات المدارس بأرخص الأسعار

أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد، يبحث عنها كثير من المواطنين من مختلف محافظات، الراغبين في شراء مستلزمات المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر المقبل، بأسعار وتخفيضات أقل من الأسواق الخارجية، وهذا ما توفره المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان سابق، عن توفير جميع المتطلبات والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور، سواء الأدوات المدرسية أو الزي المدرسي أو الأحذية والحقائب، من خلال فعاليات المرحلة رقم 23 من مبادرة كلنا واحد، التي انطلقت مطلع شهر سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار شهر كامل، إذ تصل نسبة الخصومات فيها بالمقارنة مع الأسواق الخارجية إلى 30%.

أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد

يستطيع جميع المواطنين، من خلال أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد، الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها المبادرة على مستلزمات المدارس، من خلال زيارة منافذها المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، والتي يمكن التعرف على أماكنها من خلال موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط على هذا الرابط، كما يمكن متابعة باقي فروع ومعارض «كلنا واحد»، من خلال الضغط على هذا الرابط.

سلع غذائية وغير غذائية

أكدت وزارة الداخلية استمرار توفير مختلف السلع الأخرى سواء الغذائية أو غير الغذائية في مختلف أماكن منافذ مبادرة كلنا واحد، في إطار فعاليات المرحلة 23 من المبادرة، جنبا إلى جنب مع بيع المستلزمات المدرسية، ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة، مقارنة مع الأسعار التي تقدمها الأسواق الخارجية، وبنسبة تخفيض تصل إلى 60%، حيث يتم تقديم مبادرة كلنا واحد بالتنسيق مع جميع قطاعات وزارة الداخلية وأيضا، مديريات الأمن على مستوى كل المحافظات.