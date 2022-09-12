«التعليم»: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية 18 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس الدولية، يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر الحالي، مشددة على المدارس الالتزام بالمواعيد المحددة لانطلاق الدراسة والعام الجديد، كما أوضحت أنّ جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل المدارس

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ العام الدراسي الجديد 2023، سيبدأ في المدارس الدولية مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنّ جميع المدارس معقّمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، ولن يتم رفع الغياب، كما أنّ الحضور إلزاميا في المدارس سواء الدولية أو الخاصة أو الحكومية.

1 أكتوبر بداية الدراسة في المدارس الرسمية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ العام الدراسي الجديد 2023 يبدأ في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، حيث جرى الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية وسيتم توزيعها على الطلاب تزامنا مع بداية الدراسة.

وأكد أنّ هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ الخطط الشاملة من تعقيم وتطهير الفصول المدرسية والمدارس ودروات المياه، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.