«التعليم» تعلن شروط قبول طلاب الدمج في المدارس.. وتتوعد المتلاعبين

وجهت وزارة التربية والتعليم الفني، خطاباً هامًا للمديريات التعليمية، بتشكيل لجنة داخل المديريات لاستلام الأوراق المطلوبة والتقارير الطبية للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المتقدمين للدمج بمدارس التعليم الفني والعام للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

شرط قبول طلاب الدمج في المدارس

وأكدت اشتراط صدور جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة «الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها- المستشفيات الجامعية- مستشفيات القوات المسلحة والشرطة»، ولا يعتد بأية تقارير صادرة من جهات أخرى، بالإضافة إلى اختبار ذكاء مع جميع الإعاقات السابق ذكرها.

تشكيل لجنة لمراجعة الأوراق

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية: «تشكل لجنة بعضوية كل من مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية - مسئول التربية الخاصة بالمديرية- مسئول الدمج بالمديرية - موجه إعاقة فكرية - موجه إعاقة سمعية - موحد إعاقة بصرية»، وذلك لاستقبال الطلاب بنظام الدمج التعليمي.

فحص ودراسة الأوراق والتقارير الطبية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل: «ستكون مهمة اللجنة فحص ودراسة الأوراق والتقارير الطبية الواردة من الجهات الطبية المعتمدة لتجديد نوعية الإعاقة وتصنيفها وفق ما ورد بالتقارير الطبية المعتمدة، مشيرا إلى إصدار واعتماد قرارات الدمج من المديرية تحت إشراف ومسئولية مدير إدارة التربية الخاصة وأعضاء اللجنة المشكلة بالمديرية حداً من التلاعب وإهدار الحقوق».

مواعيد التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي

وقالت وزارة التعليم، إن المديريات والإدارات التعليمية هي المنوطة بإعلام أولياء الأمور من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية أو الإدارة بمواعيد التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي، علماً بأن اللجان الوزارية ستتابع كافة إجراءات الدمج بالمديريات التعليمية وفي حالة وجود مخالفات سيحال مدير إدارة التربية الخاصة وأعضاء لجنة الدمج بالمديرية للمساءلة القانونية.