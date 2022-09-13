براءة 18 شخصا من تهمة تسفير مواطنين بطريقة غير شرعية في الغربية

برّأت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثانية، 18 شخصا متهمين في تشكيل عصابي تخصص في تهريب المهاجرين عبر دولة ليبيا إلى إيطاليا بطرق غير مشروعة.

وعُقدت هيئة المحكمة، اليوم، للحكم في القضية رقم 12115 لسنة 2022 جنح مركز بسيون والمقيدة برقم 1465 لسنة 2022 كلى غرب طنطا، وبعد تداول القضية وسماع دفاع المتهمين ومرافعة النيابة العامة، قضت ببراءة 18 متهما من التهم المنسوبة إليهم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب المصريين إلى دولة ايطاليا عبر دولة ليبيا.

ضبط المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمين، بتهمة تشكيل عصابي تخصص في تهريب المصريين إلى دولة ايطاليا عبر دولة ليبيا، مستغلين رغبة المجني عليهم في السفر الى الدول الأوربية من أجل تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، وقاموا بتسفير الضحايا إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية، تمهيدا إلى استقالهم إحدى المراكب لدولة إيطاليا، معرضين ذلك حياتهم وصحتهم للخطر مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية برضائهم.

براءة المتهمين

وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات طنطا، وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات طنطا، في عدة جلسات أصدرت قرارها ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بتسفير مواطنين بطريقة الهجرة غير الشرعية من خلال تشكيل عصابي.