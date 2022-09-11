نائلة جبر: زيارات ميدانية وأنشطة بالمحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة اليونيسف العالمية لمنع الهجرة غير الشرعية مع اللجنة الوطنية لم تكن الأولى، إذ أن اللجنة تعاونت مع العديد من هيئات الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها.

تعاون مع المنظمات الدولية لمنع الهجرة غير الشرعية

وأضافت «جبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاهتمام بالأطفال يمثل أهمية كبرى للقيادة السياسية، التي تحرص دائما بالتعاون مع اللجنة الوطنية على حمايتهم، مشيرة إلى أن هناك زيارات ميدانية وأنشطة بالمحافظات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

شروط قاسية لعودة الأطفال المهاجرين

وأوضحت أن قانون مكافحة تهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016 به مادة تخص استعادة الأطفال، وهو أمر غاية في الأهمية لأن هناك نفوسا ضعيفة تسعى إلى إرسال تسمح بهجرة أطفالها اعتمادا على القوانين الأوروبية، خاصة القانون الإيطالي، الذي لا يسمح باستعادة الطفل إلا بشروط صعبة، حال كان أقل من 18 عاما.

وأكدت أن اللجنة الوطنية تقوم بالكثير من الحملات والأنشطة التي تساعد على نشر التوعية الخاصة بالهجرة غير الشرعية في المحافظات المختلفة، ومنها المحافظات المصدرة للهجرة، وكذا مسابقات يحضرها الأطفال والشباب: «بنظم مسابقات رياضية وأخرى للرسم، ومن المهم الانضمام إلينا في تلك الأنشطة أو البرامج التي نطلقها».