الرئاسة الأوكرانية: معارك كثيفة في معظم أرجاء منطقة خيرسون

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، وجود معارك كثيفة في معظم أرجاء منطقة خيرسون، التي تسيطر عليها القوات الروسية، بحسب ما نقله موقع قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

سيطرة روسيا على خيرسون

كانت القوات الروسية، أعلنت قبل أشهر سيطرة قواتها على خيرسون، إضافة إلى عدة مقاطعات أوكرانية حدودية مثل إقليم الدونباس وماريوبول وأخيرا خيرسون؛ للربط بينها وبين جزيرة القرم الخاضعة للحكم الروسي منذ عام 2014، بعد استفتاء شعبي لسكان المنطقة، المطلة على البحر الأسود، وانتهى بالموافقة على ضم المنطقة إلى روسيا، وانفصالها عن أوكرانيا.

الحرب الروسية تدخل شهرها السابع

وتستمر الحرب الروسية في أوكرانيا، لشهرها السابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.