وزير التعليم: الرئاسة كلفتنا باكتشاف الموهوبين 

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التجارب الناجحة لا بُد من التوسع فيها لصالح الطلاب، متابعًا: التركيز على بناء الشخصية في الصفوف الأولى يحظى بأولوية كبيرة لدى الوزارة، موضحًا: «لا يصح أن يتم تصعيد طالب إلى الصف الرابع الابتدائي ولا يستطيع القراءة والكتابة».

اكتشاف الموهوبين

وأضاف «حجازي» خلال اجتماعه مع محرري التعليم، أن الرئاسة كلفتنا باكتشاف الموهوبين والمبدعين، مشددًا على أنه «لا بد أن يعرف الطفل قدراته فين، وإذا حصل على مؤهل دون قدرات معينة متميزة لن يستطيع الحصول على فرصة عمل».

حجازي: سندرب معلمي الثانوية العامة

وأشار إلى أن نظام التقييم في الثانوية لا بد أن يتم تضفيره بشكل كبير مع المعلمين، مشدداً على أنه تم التكليف بإعداد حقيبة تدريبية على التقييم في المرحلة الثانوية للمعلمين لأن المعلم لا بد أن تكون لديه خبرة في إعداد أسئلة التقييم، ويتمكنوا من صياغة مفردات التقييم والأسئلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لا بد من وجود كوادر تفهم التقييم الجديد، والوزارة بصدد تفعيل إدارة المتابعة بشكل كبير لتعمل بشكل صارم وقوي جدًا، متابعاً: «أنا أكتر واحد هنزل متابعة ميدانية»