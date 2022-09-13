«البريد»: رصدنا شركات توصيل شحنات غير مرخصة.. و«يحق لنا سحب الشحنة»

قال إسلام عبدالغني، مساعد رئيس هيئة البريد المصري للخدمات البريدية، إن تحذير الهيئة الأخير من التعامل مع شركات توزيع شحنات تجارية غير مرخصة، جاء انعكاسًا لرصد عدد من الشركات العاملة بالسوق في مجال الاستلام أو التسليم من العملاء، منها شركات غير حاصلة على الترخيص للتوزيع داخل الجمهورية، رغم أن الهيئة جهة منوط بها أداء الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.

يجب الحصول على ترخيص من البريد المصري

أضاف «عبد الغني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه في حال سعي أي شركة للعمل في هذا المجال، يجب عليها الحصول على ترخيص من البريد المصري، وإلا ستكون غير آمنة على الشحنات المطلوب تسليمها، موضحًا أن الشركات التي جرى رصدها خلال الفترة الأخيرة، تعرض فيها صغار التجار إلى مشكلات عديدة.

الشركات غير المرخصة غير آمنة على الشحنات

أكد مساعد رئيس هيئة البريد المصري للخدمات البريدية، أن الشركات غير المرخصة، تكون غير آمنة على الشحنات الراغب إيصالها للعميل، «لو الشركة لم تحصل على ترخيص من البريد المصري، ستكون معرضة لتوقيع الغرامات على الشركة، وتصل إلى سحب الشحنات»، مناشدًا التجار في حالة التعامل مع شركة بمجال الاستلام أو التسليم من العملاء، بالتأكد أنها حاصلة على ترخيص من الهيئة القومية للبريد.