البريد المصري ينشر ماكينات الـ ATM في المحطات الرئيسية لمترو الأنفاق

قررت الهيئة القومية للبريد نشر ماكينات الصرف الآلي ATM التابعة للهيئة داخل محطات مترو الأنفاق الرئيسية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

البريد يتعامل مع الجانب الأكبر من الشعب المصري

وبحسب مصادر مسؤولة بالهيئة، فإن التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي التابعة لهيئة البريد يأتي ضمن استراتيجية هيئة البريد للتوسع في تقديم كافة الخدمات المالية للمواطنين، بالإضافة إلى خطة زيادة عدد ماكينات الـ atm «الصراف الآلي»، موضحا أن عدد عملاء الهيئة يتخطى 23 مليون عميل، ومع إضافة المتعاملين في التحويلات المالية سيصل العدد لنحو 70 مليون مواطن وهو ما يعني أن البريد يتعامل مع الجانب الأكبر من الشعب المصري.

وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي داخل المحطات الرئيسة لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من تركيب ماكينات الصراف في مكاتب البريد الرئيسية والفرعية، للتسهيل على المواطنين وسحب مدخراتهم، مشيرا إلى أن أغلب تلك الماكينات تؤدي خدمات السحب والإيداع والمدفوعات والشحن وغيرها من الخدمات المالية المختلفة.

بإمكان عملاء البنوك الاستفادة من خدمة السحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبريد

وأشارت المصادر إلى أن عملاء البنوك الأخرى بإمكانهم الاستفادة من خدمة السحب من ماكينة الصراف التابعة للبريد المصري، موضحا أنه تم ربط المنظومة بشبكة البنوك المصرية للتسهيل على المواطنين.

مقر البريد المصري في العاصمة الإدارية الجديدة

وتابعت المصادر أن مقر البريد المصري في العاصمة الإدارية الجديدة أوشك على الانتهاء، حيث يعتبر هذا المقر إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل، ويتكون مقر البريد المصري الجديد بالعاصمة الإدارية من طابق أرضي تعلوه سبعة طوابق بالإضافة إلي طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.