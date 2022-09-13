رئيس شركة طاقة عالمية: مصر لديها متطلبات إنتاج الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور معتز قنديل، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية في إنتاج الطاقة الخضراء، إن مصر تعد من الأسواق الواعدة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إذ يعتبر أحدث أنواع الطاقة النظيفة وغير محدود الإنتاج، ويتطلب إنتاجه طاقة كهربائية وماء جاري.

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «dmc» أن الهيدروجين الأخضر سيحل محل الطاقة المعتادة التي تنتج انبعاثات كربونية مضرة للبيئة، ومن المتوقع في 2050 أن يكون 22% من الطاقة المستخدمة مصدرها الهيدروجين الأخضر باستثمارات فائقة.

مصادر إنتاج الهيدروجين في مصر

أشار إلى أن مصر لديها كل مصادر إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها الماء الجاري والطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر طاقة متجددة وغيرها، بالإضافة لوجود مساحات أراضي صحراوية كبيرة تتيح إنشاء المشروعات التي تتطلب مساحات كبيرة، من أهمها مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر، موضحا أن مصر تعتبر من أهم مصادر الطاقة بشكل عام حتى قبل ظهور الهيدروجين الأخضر لما لها من موقع استراتيجي يساعدها على التواصل مع العالم.

تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأكد أن العقبة الرئيسية التي تواجه الهيدروجين الأخضر حاليا هي التكلفة، إذ يبلغ إنتاج الكيلوجرام من الهيدروجين الأخضر 5 دولار، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 1.5 دولار في 2025 بفضل التكنولوجيا التي تتطور كل يوم.

أوضح أن الهيدروجين الأخضر يستخدم في الوقود الصناعي أو الأمونيا الخضراء، ويدعم قطاعات النقل كوقود للسفن والطائرات والسيارات وتشغيل المصانع الثقيلة.