شركة FFI الأسترالية: مصر من أهم الأسواق في إنتاج الهيدروجين الأخضر

كشف معتز قنديل، المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال لشركة FFI الأسترالية للطاقة، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع الشركة.

خطط للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر

وأضاف «قنديل» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الهيدروجين الأخضر مصدر من مصادر الطاقة الجديدة، وبالرغم من وجوده منذ فترة لكن نما الاهتمام به بشكل كبير مؤخراً، والأخضر يعني طاقة متجددة ونظيفة في توليد الهيدروجين، والذي بات أهم المصادر في توليد الطاقة النظيفة خلال العقدين القادمين.

ولفت أن التقديرات تشير إلى أن 22% من حجم الطاقة المستخدمة في 2050 ستكون من الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن مصر من الأسواق المهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، التي ترنو إليها أنظار المستثمرين خلال الفترة القادمة، مواصلا: «لدينا خطط كبيرة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر».

مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أن 60% من تكلفة الهيدروجين تعود لاستخدام الطاقة الشمسية والرياح، ومشروعات الهيدروجين الأخضر تحتاج أحجام ضخمة من رأس المال، متابعا: «نعمل على مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وتفاصيل المشروع يتم دراستها مع الوزارات المختلفة لبحث الأراضي وفكرة التصدير وكافة العناصر، ونتوقع في خضم الاتفاق مع الحكومة أن يتم إبرام اتفاقية ملزمة قبل قمة المناخ COP27».