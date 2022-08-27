أستاذ هندسة الطاقة: إنتاح الهيدروجين الأخضر يؤدي إلى زيادة دخل الدولة 

قال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الإتجاه العالمي بحلول 2050 هو أن يكون ربع الطاقة المتاحة حول العالم من الهيدروجين الأخضر، وستكون القيمة التسويقية للهيدروجين الأخضر بحلول العام ذاته نحو 770 مليار دولار، فهذا النوع من الطاقة لا ينفد أبدًا بعكس الوقود الأحفوري.

الهيدروجين الأخضر سيؤدي إلى زيادة دخل الدولة

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الهيدروجين الأخضر ينتج أمونيا وأسمدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة دخل الدولة المصرية، حيث تتطلع الدولة المصرية إلى توطين صناعته لزيادة الاحتياطي الدولاري عبر التصدير.

توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر

وأضاف «ثروت»، أن شركة إيني الإيطالية وقعت اتفاقيات مع مصر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، وهذا أمر جيد جدًا يحسب للدولة المصرية في أنها تفكر في الاتجاه العالمي وتسعى إلى تحقيقه على أراضيها.

وتابع: «العالم ينظر إلى مصر بطريقة مختلفة تمامًا، حيث إن لديها السبق العالمي في إنتاج الغاز كما أصبحت مركزا إقليميا في إنتاج الغاز، فحقل ظهر كان يجب استكشافه والإنتاج منه خلال 5 سنوات، لكن ذلك حدث خلال 28 شهرًا والعالم كله يدرس هذه المنظومة في كيفية الإنتاج من الحقل».