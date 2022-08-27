أستاذ هندسة طاقة: مصر تسعى لتصدير الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن العالم شهد اهتمامًا كبيرًا بالهيدروجين الأخضر، لأنه من مصادر الطاقة النظيفة، حيث يجري تحليل المياه كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين، ثم تسييل الهيدروجين بعد ذلك، كما يمكن ضغطه وتحويله إلى سائل، ويتم استخدامه في تصنيع وقود السيارات.

سبب تسمية «الهيدروجين الأخضر»

وأضاف «راغب» في حوار مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الهيدروجين الأخضر سُمي بذلك الاسم لأننا نحصل عليه من البيئة ولا يلوث البيئة، والعالم يتجه إليه بسبب محاولات الحد من التلوث البيئي».

الدولة تعمل على تصدير الهيدروجين الأخضر

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلع على الاتجاه العالمي فيما يتعلق بالطاقة ويحاول تنفيذه كمشروع وطني في الدولة، حيث تعمل الدولة المصرية على توطين الطاقة وتصدير الهيدروجين الأخضر، حيث تحولت مصر إلى مركز طاقة في الغاز، وبدأنا نصدر شحنات للاتحاد الأوروبي».

لدينا أماكن مهيأة لصناعة الهيدروجين الأخضر

وشرح أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر أبرمت 7 اتفاقيات مع عدة بلدان مثل الهند وفرنسا وإنجلترا والإمارات والسعودية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وبالفعل، فإن لدى مصر مساحات كبيرة جدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا: «لدينا الأماكن المهيأة لصناعة الهيدروجين الأخضر، ولدينا طاقة كهربائية وأكبر طاقة شمسية على مستوى العالم، وبالتالي يجب علينا استغلال كل هذه الطاقة في التحليل الكهربائي والحصول على صناعة الهيدروجين الأخضر».