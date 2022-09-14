بدء المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية غدا الخميس

تبدأ غداً الخميس الموافق لـ 15 سبتمبر الحالي مصلحة الضرائب المصرية، إحدى مصالح وزارة المالية، تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتضمن أربع مراحل فرعية تنتهي في 15 ديسمبر 2022.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن غداً الخميس الموافق لـ 15 سبتمبر الحالي موعد انطلاق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضافت «الضرائب» إحدى مصالح وزارة المالية، أن المرحلة الفرعية الأولى تلزم الشركات والتجار التابعين للمأموريات الضريبية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من غدٍ الخميس الموافق 15 سبتمبر الحالي.

المرحلة الفرعية الثانية تنطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل

وتابعت مصلحة الضرائب أن المرحلة الفرعية الثانية تنطلق في منتصف شهر أكتوبر المقبل بإلزام الشركات والتجار ضمن نطاق المأموريات الضريبية التابعة لمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط.

وأشارت «الضرائب» إلى أن المرحلة الفرعية الثالثة تلزم انضمام الشركات والتجار التابعين لمأموريات ضرائب محافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.

ولفتت «الضرائب» إلى أن المرحلة الفرعية الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية تنتهي في 15 ديسمبر 2022 مع انضمام الشركات والتجار والممولين في محافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى كل الممولين أو الشركات التي لم تصدر لهم قرارات بالإلزام بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية من قبل.

وحددت «الضرائب» الأول من شهر أبريل 2023 مهلة أخيرة أمام الشركات والممولين والتجار في جميع أنحاء المحافظات المصرية لتوفيق الأوضاع والانضمام رسميا تحت مظلة الفاتورة الإلكترونية.