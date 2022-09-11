«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022.. «10 أيام وهتقبض»

كشفت وزارة المالية في كتاب دوري عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022، وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن موعد صرف المرتبات سيبدأ يوم 21 سبتمبر 2022.

صرف المرتبات لمدة 5 أيام

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 لمدة 5 أيام متتالية سيبدأ في عدد من الوزارات، موضحة أنها ستبدأ صرف المرتبات يوم الأربعاء، الموافق 21 سبتمبر الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء، الموافق 27 من سبتمبر 2022.

وقالت وزارة المالية إن جدول مرتبات شهر سبتمبر تم تنظيم جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022، لتبدأ الحكومة الصرف يوم الأربعاء، 21 سبتمبر، للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وحددت وزارة المالية في الكتاب الدوري يوم الخميس، 22 سبتمبر، موعداً لصرف مرتبات الشهر للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة وهيئة أخرى تابعة للجهاز الإداري للدولة وفق جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وأفادت وزارة المالية بأن أيام الأحد، الموافق 25 سبتمبر، ثم الإثنين الموافق 26 سبتمبر، ويوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 ستشهد صرف مرتبات سبتمبر 2022 لكل العاملين والموظفين بـ66 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات في جدول ومواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2022 في الأيام السابقة.

وأشارت «المالية» إلى أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي المصري لبدء ضخ مرتبات شهر سبتمبر 2022 قبل صرف المرتبات بـ48 ساعة وسيتم ضخها في جميع المحافظات بمكاينات الصراف الآلي.