ندوة حول حوافز القانون 152 وتطبيق الفاتورة الإلكترونية بغرفة القاهرة

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ندوة موسعة لتوعية منتسبيها من تجار وصناع ومؤديّ خدمات بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك سبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

ندوة للتوعية بأهمية ومزايا حوافز قانون 152

وشدّد المهندس إبراهيم العربي على أهمية هذه الندوة، سواء فيما يتعلق بمزايا وحوافز قانون 152، أو سبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية وضرورة توعية كافة منتسبي الغرفة بهذه المزايا، وآخر المستجدات من أجل توعيتهم بها، والاستفادة منها في تطوير وتنمية أنشطتهم والتوسع بها، حيث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي، وحضر الندوة أحمد الوسيمي وسامح زكي نائبا رئيس غرفة القاهرة.

«الوسيمي» يشيد بدور مجلس شباب الأعمال

وأشاد «الوسيمي» بدور مجلس شباب الأعمال برئاسة وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة في الاجتهاد لتنظيم هذه الندوة التي تعتبر مفيدة بكل المقاييس لكافة منتسبي الغرفة وتوعيتهم بكافة المستجدات على صعيد قانون 152 والفاتورة الإلكترونية؛ مما يطور من قطاعات كافة منتسبينا.

وقال سامح زكي، إن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات لبحث الموضوعات المشتركة التي من شأنها دعم القطاعات المختلفة وتنشيط السوق ومساندة الاقتصاد القومي، ولذلك تعد هذه الندوة في منتهى الأهمية، وهناك التفاف حولها من أجل تحقيق أكبر استفادة لجميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

وأضاف وليد رمضان إن تنظيم الندوة جاء بتعليمات من المهندس إبراهيم العربي لشرح وتوضيح بنود القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوضيح كافة هذه البنود لمنتسبي الغرفة، وكذلك شرح وتوضيح سبل تطبيق الفاتورة الإلكترونية التي تتصدر المشهد الضريبية حاليًا، وهي المستقبل، مُشيدًا بالحضور ورغبة منتسبي الغرفة في الاستفادة من محتوى الندوة، وهو الأمر الذي يهمنا في مجلس إدارة الغرفة.

وأشاد «رمضان» بسرعة استجابة مسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاركتهم في الندوة، على رأسهم رميح عبد الحسيب مدير الجهاز فرع القاهرة ، كما أشاد أيضًا بمسئولي مصلحة الضرائب، ومنهم رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه الحضور من أعضاء الشعب المختلفة بمضمون الندوة والإفادة الكبيرة التي حققتها لهم لإفادة أنشطتهم وانعكاسها عليها بالتنمية والتطوير والتوسع في المرحلة القادمة.