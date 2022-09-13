«المالية»: المؤتمر الاقتصادي يستهدف الوصول لرؤى لتطوير الصناعة المصرية

قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تعمل بمختلف القطاعات لإعداد المؤتمر الاقتصادي بأفضل شكل ممكن من خلال طرح رؤية شاملة لتوطين الصناعة في مصر، ودعم بيئة الاستثمار، لافتا إلى أن جميع الأطراف المعنية تسهم بكل ما لديها لإيجاد حلول لمواجهة التحديات التي تواجهنا جميعا.

وأوضح «كوجاك»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc»، أن اتحاد الصناعات شريك أساسي للصناعة المصرية، ويمكنه طرح الرؤى من منطلق دوره على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف من المؤتمر الاستماع لجميع الأطراف، وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه القطاع بشكل عام، وطرق جذب المستثمرين الجدد بأكبر قدر ممكن.

المسودة الأولى للحوار المجتمعي

وأشار كوجاك إلى أن رئيس الوزراء أطلق المسودة الأولى للحوار المجتمعي بشأن القطاع الاقتصادي، وعقدت عدة لقاءات للمشاركة مع المستثمرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة لورش العمل المقامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وأسفرت عن لقاء 1000 متخصص ومنهم 35% من ممثلي قطاع الخاص، بالإضافة للمؤسسات الدولية والخبراء من مختلف الجنسيات لبحث الحلول حول 12 صناعة تحويلية.

تطبيق «شارك» للتواصل مع المستثمرين والصناع

وأكد نائب وزير المالية، أن الوزارة أطلقت تطبيق «شارك» للتواصل مع أكبر عدد ممكن من المستثمرين والشباب وأصحاب المشروعات الصاعدة، وصدرت العديد من التوصيات من خلال المناقشات وتم تسلميها لرئيس الوزراء، وخلال المؤتمر المقبل يجري الإعلان عما وصلنا إليه والوثيقة بشكل عام، موضحا أن الحوار الاقتصادي طلب خلال توصياته تعريفا للدولة الشاملة وتنفيذ المشروعات القائمة بالفعل من خلال كيان محدد.