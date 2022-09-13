«الصحة»: الولادة القيصرية تزيد من فرص إصابة الطفل بالتوحد

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بِاسم وزارة الصحة والسكان، إن اهتمام الوزارة بتقرير التعبئة العامة والإحصاء الخاص بزيادة أعداد الولادات القيصرية، الذي رصد ارتفاعها المطرد يعكس أهمية الإشكالية، إذ إن تلك الزيادات في معدلات الولادات القيصرية أمر غير مبرر بالطبع، موضحًا أن هذه الأعداد الكبيرة من الولادات القيصرية دون مبرر طبي تؤثر مباشرة على صحة الأم والطفل.

مخاطر اللجوء للولادة القيصرية دون مبرر طبي

وعدد «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، مخاطر اللجوء للولادة القيصرية دون مبرر طبي، إذ ذكر أنها تؤدي إلى دخول عدد كبير من الأطفال الحضانات، فضلًا عن زيادة خطر الإصابة بالتوحد، وارتفاع معدلات النزيف بعد الولادة بالنسبة للأم.

وأوضح أن المعدلات العالمية لا تتجاوز ما بين 20 لـ 25% فقط بالنسبة للولادة القيصرية، بينما في مصر تصل إلى 72%، وهي زيادة كبيرة ليس لها مبرر طبي، بل تتعلق بأسباب خاصة؛ منها العائد المادي للطبيب واختصار الوقت بالنسبة له.

ثقافة شعبية تكرس مخاوف النساء من ألم الولادة الطبيعية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك ثقافة شعبية تكرس مخاوف النساء من ألم الولادة الطبيعية، كما أن قرارات وزارة الصحة التي اتخذت في هذا الشأن تعالج جميع الأسباب التي أدت لزيادة الولادات القيصرية.