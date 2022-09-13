وزير الصحة: مصر تمتلك كل المقومات لتصبح وجهة أساسية للسياحة العلاجية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمناقشة أطر التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية مصر «2030».

أكد الوزير في مستهل الاجتماع أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

الاستفادة من جميع الخبرات في منظومة السياحة العلاجية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، كما جرت مناقشة آليات التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية للعمل بشكل مؤسسي وتحت مظلة واحدة.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه جرت مناقشة المشكلات والتحديات التي قد تعيق العمل، إذ شدد الوزير على أهمية الاستفادة من جميع الخبرات السابقة في منظومة السياحة العلاجية، لتذليل التحديات بأسلوب علمي ومنهجي تتبناه الدولة.

ضوابط لتقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية

وتابع بأن الوزير ناقش خلال الاجتماع آليات التنفيذ المقترحة، وسياسات وضوابط العمل لمسؤولي تقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، كما جرت مناقشة احتياجات القطاع الطبي لتنفيذ الخطط المقترحة.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للشؤون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة يمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار، والدكتورعلاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لكبرى مجموعات المستشفيات الخاصة.