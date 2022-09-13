«الصحة»: إعدام 241 طن أغذية و13 ألف لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط 196 طنًا، و405 كيلوجرامات من الأغذية المتنوعة، و8013 لترًا من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضي، ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطنين.

المرور على 6634 منشأة غذائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات مرت على 6634 منشأة غذائية، وتم سحب 12817 عينة من المواد الغذائية لفحصها بمعامل وزارة الصحة، إضافة إلى تحرير محاضر حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء.

وأكد «عبدالغفار»، أن الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.

عدم صلاحية 45 طن أغذية

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى التأكد من تغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحية 45 طن أغذية، و5235 لتر عصائر ومشروبات، وتم إعدام هذه الكميات، وفقا للاشتراطات البيئية، وتحرير 6578 محضرًا لما تم رصده من مخالفات، إلى جانب إغلاق 1115 منشأة تُدار دون ترخيص.

وأشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وناشدت وزارة الصحة، العاملين في مجال الأغذية، بالالتزام بالاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأهابت بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.