7 ملفات مهمة تتصدر لقاء نقيب «العلاج الطبيعي» بوزير الصحة اليوم

يلتقي الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، لبحث العديد من الملفات المهمة المهنية الخاصة بالعلاج الطبيعي وبسوق العمل والخريجين الجدد، بالإضافة إلى زيادة أعداد المكلفين والإخصائيين بالمستشفيات الجامعية.

قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، إن اللقاء سيتناول مناقشة مجموعة من الملفات منها تفعيل اجتماعات المجلس الأعلى للصحة، وتعديـل بعـض مواد قانـون النقابة العامة للعلاج الطبيعـي رقـم 209 لسنة 1994 لتغليظ العقوبة على الدخـلاء والادعيـاء – زيـادة المـوارد - ووضع مواد للإجراءات الانتخابية.

كما سيبحث الطرفان تعديل قانـون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسـنة 1985، ليواكب حركة التطـور العالمي مجالات العلاج الطبيعي وتوصيات الاتحاد الدولي للعـلاج الطبيعي، في ظل انتشار العديد مـن الكليـات (حكومية - خاصة - أهلية - أفرع أجنبية) البالغ عددها 47.

ومن المقرر أن يدعو نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إلى سرعة إنجـاز اللائحـة التنفيذية لقانـون المجلس الصحـي وتنفيذه.

فتـح منافـذ جديدة فـي وحـدات الرعاية الصحية لخريجي العلاج الطبيعـي

وسيطالب النقيب، بإنشـاء مـراكـز عـلاج طبيعـي وتأهيـل طبـي في كل محافظـة، وبخاصـة مراكز لعلاج الأطفـال الذين يعانون مـن إعاقـات حركية وذهنية وغيرها.

وسيناشد «سعد»، وزير الصحة بالاسـتمرار في عقـد الاجتمـاع الدوري للنقابات المهنية الطبية، للعمل على المشاركة الإيجابية الوطنيـة لصالـح المريـض في ظل سياسـة ونهج الدولة لدعم المواطن.

ومن بين المطالب التي سيعرضها نقيب أطباء العلاج الطبيعي على وزير الصحة، فتـح منافـذ جديدة فـي وحـدات الرعاية الصحية لخريجي العلاج الطبيعـي للعمل بها، وإدمـاج العمـل ببرامـج التغذيـة الصحيـة للحاصلين علـى المؤهلات العلمية (دبلوم - ماجستير- دكتوراه) الصادرة من المؤسسات الجامعية المعترف بهـا، للعمل بها داخل المنشـات الطبية (أقسـام العلاج الطبيعـي).