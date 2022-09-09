عضو لجنة الصحة بالبرلمان: الولادة القيصرية مضرة وتحرم الطفل من بعض المميزات

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ومؤسس ائتلاف دعم الولادة الطبيعية، إن الولادة القيصرية مضرة، ولأنها تحرم الطفل من المزايا التي يحصل عليها من مجرى الولادة الطبيعي.

مزايا الولادة الطبيعية

وأضافت «الألفي» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن البكتيريا الحميدة في الولادة الطبيعية، تنشط الجهاز الهضمي والمناعة، وتزيد القدرات الذهنية والتعليمية للمخ، وحرمان الطفل من هذه المزايا قد يكون عرضة بعض الأمراض.

ولفتت إلى أن توجيهات وزارة الصحة والسكان بشأن الحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية «غير المبررة» ستكون إلزامية وبدء العمل بها على أرض الواقع وليس توجيهات جديدة.

مساواة أتعاب الولادة الطبيعية والقيصرية

وأوضحت أن الولادة القيصرية تعتبر جراحة، وبالتالي فإن الأتعاب أعلى من نظيرتها في الولادة الطبيعية، لكن بالنظر للوقت الذي يبذله الطبيب بجانب الحالة الطبيعية يكون أطول كثيرًا من الولادة القيصرية، كما أن الولادة الطبيعية تحتاج لمهارة في الولادة، لذلك وزير الصحة فكر في مساواة الأجور، وهذه خطوة مهمة لكي لا يكون الأجر العالي مشجعًا على الولادة القيصرية.