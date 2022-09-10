طبيب: الأمهات تختار الولادة القيصرية لتحديد عيد ميلاد الطفل أحيانا

قال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ أمراض النساء والتوليد، إن هناك احتماليات للولادة الطبيعية أو القيصرية على حسب حالة السيدة ومدى نجاح الولادة، لافتا إلى أنه يتم التخطيط للولادة الطبيعة بشكل رئيسي ولكن هناك بعض الحالات تضطر إلى الولادة القيصرية.

وأوضح «أمين »، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميات إيمان عز الدين، هبة الأباصيري، منى عبد الغني، والمذاع على فضائية «cbc»، أن الولادة الطبيعية ليست الأمان طوال الوقت ومنذ ظهور الولادة القيصرية في مصر قلت نسبة وفيات الأمهات خلال الولادة بشكل كبير وملحوظ، مشيرا إلى أن عدم متابعة قضية الولادة القيصرية بشكل مكثف لفترات طويلة دفعنا إلى المركز الأول عالميا في الولادة القيصرية بنسبة 74% من حالات الولادة.

أسباب اختيار الأمهات الولادة القيصيرية

وأشار الدكتور خالد أمين، إلى أن الطبيب له دور كبير في قرار الولادة وهناك نسبة قليلة يقررون الولادة القيصرية سواء من أجل توفير الوقت أو بحثا عن المادة وهم قلة بالنسبة لعدد الأطباء، لافتا إلى أن السيدات عليهن لوما أيضا في الولادة القيصرية: «ستات كتير بتطلب ولادة قيصرية عشان تختار يوم مميز لعيد ميلاد أبنائهم، والبعض يخافون من الألم، والأهل لهم دور أيضا في اختيار القيصيرية، بسبب التصورات المبالغ فيها من نتائج الولادة الطبيعية».

دور الطبيب في الولادة القيصرية

وأكد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ أمراض النساء والولادة، أن المسؤولية الطبية التي تقع على عاتق الطبيب له دور أيضا، وهو مايتم مناقشته حاليا من خلال مشروع قانون في البرلمان، لتحديد أطر التعامل في مشكلات الولادة ونتائجها ومضاعفتها، موضحا أن القانون يعطي للطبيب الضمان في عدم المحاسبة حال التزامه بكل إجراءات السلامة من أجل صحة المريض.