ضبط مسجل خطر وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بسوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج مسجل خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وورد محضر لمركز المراغة بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد" يتضمن ضبط المدعو "ممدوح ص ا م" سن 22 عاما عاطل ويقيم بدائرة مركز المراغة والسابق إتهامه فـي قضية" مخدرات " بالإتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهم

و عقب استصدار اذن الجهات المختصة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهم بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش المخدر تزن حوالي 200 جرام و كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 100 جرام و كمية من مخدر الهيروين تزن حوالي 50 جرام و" 49 " قرص مخدر وسلاح أبيض " سكين " وميزان حساس و مقص و هاتف محمول و مبلغ 430 جنيهاً.

إعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسكين بقصد الدفاع والميزان والمقص لإعداد المخدر للبيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد صلاح المحامي "للوطن" أن عقوبة حيازة وتجارة المواد المخدرة قد تصل الإعدام وذلك وفقا لملابسات القضية.