ضبط 1550 جرام مواد مخدرة بحوزة شقيقتين وعاطل في سوهاج

ضبطت مديرية أمن سوهاج، شقيقتين وعاطل، بتهمة تكوين تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بمركز المراغة، وبحوزتهم أكثر من 1.5 كيلو مواد مخدرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود محضر لمركز شرطة جزيرة شندويل، محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات (منطقة وسط الصعيد) يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة، تفيد بأنّ «صدام ا. ا» 34 عاما، عاطل، ويقيم بناحية دائرة مركز المراغة، و«فاتن م. ف» 26 عاما، ربة منزل، وشقيقتها «رضا م. ف» 29 عاما، ربة منزل، وتقيمان بدائرة مركز المراغة، كونوا تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تحركت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين بكوبري جزيرة شندويل دائرة المركز، وبحوزتهم 12 طربة من مادة الحشيش المخدر تزن 1200 جرام، وكمية من مادة الآيس المخدر تزن نحو 350 جراما، وسلاح أبيض سكين، و410 جنيهات، وهاتفين محمولين.

اعتراف المتهمين

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال أحمد شرف، المحامي، إنّ عقوبة حيازة وتجارة المخدرات تبدأ من 3 سنوات حتى الإعدام، وفقا لملابسات القضية، مع وجود غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.