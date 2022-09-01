ضبط مواد مخدرة بـ7 ملايين جنيه في 3 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط القائمين على ترويجها بمختلف أنحاء الجمهورية.

مديرية أمن الإسماعيلية

وأسفرت الحملات عن ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين» بمحافظة الإسماعيلية، حال استقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام – 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمادة الباراسيتامول وزنت 250 كيلو جرام – كمية من الملصقات تستخدم في تغليف مخدر الحشيش - مبلغ مالي».

مديرية أمن مطروح

وجرى ضبط «عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بمحافظة شمال سيناء» حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته «350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول».

مديرية أمن القليوبية

كما جرى ضبط «3 أشخاص - لاثنين منهم لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية» حال وجودهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم «كيمة من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – طبنجة صوت – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة».

وجرى ضبط «عاطل، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية» حال استقلاله سيارة بدائرة المركز، وبحوزته «36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول»، وضبط «عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية» حال وجوده بمسكنه، وبحوزته «2 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان».

كما جرى ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية» حال استقلاله توك توك بدائرة المركز ، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول»، وضبط «عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة» حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة المركز، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

وجرى ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة» حال وجوده بدائرة المركز، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول - سلاح أبيض»، وضبط «عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر» حال وجوده بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته «كمية من مخدر الكوكايين - مبلغ مالي - هاتف محمول».

كما جرى ضبط «عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة» حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول»، وضبط «عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية» حال وجوده بدائرة المركز، وبحوزته «بندقية خرطوش – عدد من الطقات لذات العيار».

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.