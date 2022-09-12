المشدد 6 سنوات لعامل وكهربائي بتهمة حيازة مواد مخدرة في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل وكهربائي، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وأمانة سر حلمي محمود.

أمر إحالة المتهمين للجنايات

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9475 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1829 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين «عبد الكريم م ح»، عامل، و«محمد م خ»، كهربائي، مقيمان دائرة مركز شرطة قليوب، أحرزا بقصد مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرزا بدون ترخيص سلاح أبيض «مطواة قرن غزال».

تحريات المباحث في عصابة مخدرات شبرا

وكشفت تحريات رجال المباحث وقسم مكافحة المخدرات بالمديرية، قيام المتهم الأول بالاتجار بالمواد المخدرة، وأثناء توجه القوة الأمنية لمكان تواجد المتهم تم ضبط المتهم الثاني رفقته حال شرائه كمية من المخدرات، وبتفتيش المتهم الأول عُثر بحوزته على 149 كيسا لأحد أنواع المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهميّن بما أسفر عنه الضبط، أق الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، فيما أقر الثاني بحيازته لكيس المخدر بقصد التعاطي، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ثم أحيلوا للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.