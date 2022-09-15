مشروع حياة كريمة على مسرح إدارة البلينا التعليمية في ختام الأنشطة الصيفية

تناول العرض المسرحي «المسرح الأسود»، ضمن الأنشطة الصيفية في إدارة البلينا التعليمية، مبادرة حياة كريمة من خلال فكرة العرض القائمة على مبادرة لتغير حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، فيما يعرف داخل العرض المسرحي بـ«بمشروع القرن» وهو المرادف لمبادرة حياة كريمة.

ويسعى مشروع القرن في العرض لتغيير حياة 60 مليون مصري ومصرية، وأبدع طلاب الإدارة التعليمية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج في العرض المسرحي، في حفل ختام الأنشطة الصيفية بالإدارة.

دور المدرسة بتنمية المواهب

من جانبها، قالت مني طرخان مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، إن دور المدرسة لم يقتصر فقط على تعليم للطلاب، مضيفة: «ما أشاهده اليوم يندرج تحت مسمى (إبداع لا حدود له) فهذا النوع من العروض الذي أشاهده لأول مرة يعمل على تشجيع الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات»، موجهة شكرها لكل من ساهم على هذا العمل المبدع والمتميز.

الإشراف على العرض المسرحي

العرض المسرحي من اختيار وتدريب فريق التربية المسرحية بإدارة البلينا التعليمية والذي يضم مريم ميلاد كامل وكريستينا سمير وميرنا فؤاد، وشيماء حسن عبدالرحمن وقد قام بالعرض طلاب إدارة البلينا التعليمية.