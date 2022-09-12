وزير التربية والتعليم خلال استقبال السفير السعودي: مستعدون لتبادل الخبرات

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، بمقر الوزارة اليوم، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، في حضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد الفريح المستشار الثقافي بالسفارة السعودية بالقاهرة.

تبادل الخبرات

وأشاد وزير التربية والتعليم، بالعلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون وتبادل الخبرات مع المملكة في مجال التعليم.

واستعرض الوزير الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير مراحل التعليم المختلفة، من خلال إلقاء نظرة على عدة نقاط من بينها الهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر، مشيرًا إلى أنّه تم إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية تتضمن أساليب تكوين الشخصية، وتعلم مهارات الإبداع، والابتكار والعمل على اكتشاف المواهب.

مناهج التعليم المصرية

وأشار وزير التعليم إلى أنّ الوزارة تهتم بتدريب المعلمين على مجموعة من البرامج الهادفة، وإتاحة التحول الرقمي في مناهج التعليم المصرية، لكي تكون مهارات تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع عبر قنوات مدرستنا والمنصات التعليمية.

وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أنّ الوزارة تسعى إلى تطوير القدرات المهنية وزيادة القدرة التنافسية لها محليًا ودوليًا.

من جانبه، أشاد السفير السعودي بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون في مجال التعليم، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة للبلدين.

ووجه السفير السعودي الدعوة لوزير التربية والتعليم، لحضور حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة، التي تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.